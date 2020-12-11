Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 16 декабря, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.

"Заседание комитета пройдет 16 декабря по обоюдному решению", - сказал представитель вице-премьера.

На прошедшей министерской встрече всех стран ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо 2 млн б/с, планировавшихся ранее. Министры решили собираться всем составом каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, при этом ежемесячные изменения не должны превышать 0,5 млн б/с.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) с мая текущего года собирается каждый месяц, следя за исполнением сделки странами-участницами. JMMC также может давать рекомендации министрам ОПЕК+ о принятии решений для балансировки рынка. Заседание JMMC обычно предваряет заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC).