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ТЭК 11.12.2020 14:00

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 16 декабря

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 16 декабря, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.

"Заседание комитета пройдет 16 декабря по обоюдному решению", - сказал представитель вице-премьера.

На прошедшей министерской встрече всех стран ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо 2 млн б/с, планировавшихся ранее. Министры решили собираться всем составом каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, при этом ежемесячные изменения не должны превышать 0,5 млн б/с.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) с мая текущего года собирается каждый месяц, следя за исполнением сделки странами-участницами. JMMC также может давать рекомендации министрам ОПЕК+ о принятии решений для балансировки рынка. Заседание JMMC обычно предваряет заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC).

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Тэги: МИР, ОПЕК, ЗАСЕДАНИЕ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]