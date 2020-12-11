Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 16 декабря, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.
"Заседание комитета пройдет 16 декабря по обоюдному решению", - сказал представитель вице-премьера.
На прошедшей министерской встрече всех стран ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо 2 млн б/с, планировавшихся ранее. Министры решили собираться всем составом каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, при этом ежемесячные изменения не должны превышать 0,5 млн б/с.
Министерский мониторинговый комитет (JMMC) с мая текущего года собирается каждый месяц, следя за исполнением сделки странами-участницами. JMMC также может давать рекомендации министрам ОПЕК+ о принятии решений для балансировки рынка. Заседание JMMC обычно предваряет заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC).
СНБ Армении сообщает о задержании гражданина Азербайджана за незаконное пересечение госграницы
В Азербайджане День Победы в войне за Карабах будет считаться нерабочим
Полномочия Гюльмамедова по посту главы Счетной палаты Азербайджана продлены на второй срок
COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в январе-ноябре на 41,9%
Более 200 млрд масок поставил Китай странам мира за время пандемии COVID-19 - МИД КНР
Турция направила гуманитарную помощь жителям Азербайджана, пострадавшим от боев в Карабахе
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Депутаты от оппозиции не пришли на первое заседание парламента Грузии в новом составе
Страны ЕС согласились сократить выбросы парниковых газов минимум на 55% к 2030 году - Европейский совет
Россия и Китай стали важными силами, защищающими стабильность мироустройства - МИД КНР
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности