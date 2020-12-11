Лукашенко открыл саммит ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытия заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что мероприятие в условиях пандемии снова вынужденно проводится в онлайн-формате.
"В условиях эпидемиологической ситуации мы снова вынуждены проводить его в условиях онлайн-конференции. Уверен, это не скажется на эффективности нашего сегодняшнего диалога", - такими словами открыл саммит Лукашенко.
Он напомнил, что в повестке 24 вопроса, отметив, что четыре из них стороны обсудят в узком составе и в закрытом режиме.
Он сообщил, что Белоруссия передает права председателя в органах ЕАЭС на 2021 год Казахстану. "Сегодня мы передаем право страны-председателя (в ЕАЭС - ИФ) Нурсултану (Казахстану - ИФ) на 2021 год и желаем нашим казахстанским коллегам успехов в этой работе", - сказал Лукашенко.
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