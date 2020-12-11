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СНГ 11.12.2020 14:08

Лукашенко открыл саммит ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытия заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что мероприятие в условиях пандемии снова вынужденно проводится в онлайн-формате.

"В условиях эпидемиологической ситуации мы снова вынуждены проводить его в условиях онлайн-конференции. Уверен, это не скажется на эффективности нашего сегодняшнего диалога", - такими словами открыл саммит Лукашенко.

Он напомнил, что в повестке 24 вопроса, отметив, что четыре из них стороны обсудят в узком составе и в закрытом режиме.

Он сообщил, что Белоруссия передает права председателя в органах ЕАЭС на 2021 год Казахстану. "Сегодня мы передаем право страны-председателя (в ЕАЭС - ИФ) Нурсултану (Казахстану - ИФ) на 2021 год и желаем нашим казахстанским коллегам успехов в этой работе", - сказал Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, САММИТ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]