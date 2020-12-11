Население Азербайджана в январе-ноябре сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,4%

Население Азербайджана приобрело в январе-ноябре 2020 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 35 млрд 46,3 млн манатов, что на 1,4% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 18 млрд 851,8 млн манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 3,1%), непродовольственных товаров – 16 млрд 194,5 млн манатов (спад на 6%).

По данным комитета, за отчетный период 48,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,1% - на напитки и табачные изделия, 16,4% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,6% - электроприборы и мебель, 5,3% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 1,8% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,3% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 23,2% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 53,4% - частными предпринимателями и 23,4% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-ноябрем 2019 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 7,7% для предприятий, для частных предпринимателей - на 4,3%, на рынках и ярмарках - сократился на 18,5%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-ноябре 2020 года составили 171,8 манат, на покупку непродовольственных товаров – 147,5 манат.

Н.Аббасова