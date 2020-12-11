Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0669 RUR   0.0233 GBR   2.2638 TRY   0.2153

Цена на нефть

10.12 $/bbl   WTI 46.78 1.26 Brent 50.25 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 11.12.2020 14:08

Население Азербайджана в январе-ноябре сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,4%

Население Азербайджана приобрело в январе-ноябре 2020 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 35 млрд 46,3 млн манатов, что на 1,4% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 18 млрд 851,8 млн манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 3,1%), непродовольственных товаров – 16 млрд 194,5 млн манатов (спад на 6%).

По данным комитета, за отчетный период 48,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,1% - на напитки и табачные изделия, 16,4% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,6% - электроприборы и мебель, 5,3% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 1,8% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,3% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 23,2% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 53,4% - частными предпринимателями и 23,4% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-ноябрем 2019 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 7,7% для предприятий, для частных предпринимателей - на 4,3%, на рынках и ярмарках - сократился на 18,5%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-ноябре 2020 года составили 171,8 манат, на покупку непродовольственных товаров – 147,5 манат.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, РАСХОДЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Население Азербайджана в январе-августе сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,8% Население Азербайджана в январе-июле сократило расходы на покупку потребительских товаров на 2,1% Население Азербайджана в январе-мае сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,7% Население Азербайджана в январе-апреле сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,9% Население Азербайджана в 1 квартале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 1,2% Население Азербайджана в январе-феврале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]