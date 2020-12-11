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Регион 11.12.2020 14:15

Эрдоган уверен, что Армения получит выгоду от сотрудничества с Турцией и другими странами "платформы шести"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что сотрудничество Армении в рамках инициативы создания "платформы шести" на Южном Кавказе будет выгодно Еревану.

"Если Армения присоединится к этому процессу ("платформы шести" - ИФ) и предпримет позитивные шаги в этом направлении, то может быть открыта новая страница в отношениях Турции и Армении", - приводит "Дейли сабах" слова Эрдогана.

Инициатива создания "платформы шести" предполагает включение в нее Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и, при согласии Еревана, Армении. Накануне такое предложение президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если появятся новые возможности, то Армения, очевидно, получит значительную выгоду. Армения будет стороной, которая получит больше всего выгоды", - добавил президент Турции.

Он отметил, что российская сторона позитивно отреагировала на инициативу "платформы шести".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]