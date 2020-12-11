Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что сотрудничество Армении в рамках инициативы создания "платформы шести" на Южном Кавказе будет выгодно Еревану.

"Если Армения присоединится к этому процессу ("платформы шести" - ИФ) и предпримет позитивные шаги в этом направлении, то может быть открыта новая страница в отношениях Турции и Армении", - приводит "Дейли сабах" слова Эрдогана.

Инициатива создания "платформы шести" предполагает включение в нее Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и, при согласии Еревана, Армении. Накануне такое предложение президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если появятся новые возможности, то Армения, очевидно, получит значительную выгоду. Армения будет стороной, которая получит больше всего выгоды", - добавил президент Турции.

Он отметил, что российская сторона позитивно отреагировала на инициативу "платформы шести".