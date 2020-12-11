ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp

Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) получили возможность переводить денежные средства в другую страну, не посещая отделение. Услуга «Международные переводы» в чат-банке Direct позволяет перевести деньги с картыVisaВТБ (Азербайджан) на карты Visa иностранных банков вWhatsAppилиFacebook Messenger.

Максимальная сумма перевода может составлять 1000 долларов в день и 10000 долларов в месяц (или эквивалент указанных сумм в другой валюте). Комиссия составляет 1% от суммы, независимо от страны, в которую отправляется перевод.

Для проведения перевода необходимозарегистрироватьсяв чат-банке Direct в мессенджерах WhatsApp или Facebook. Пользователям WhatsApp следует выбрать в главном меню услугу «Переводы», а пользователям Facebook Messenger - услугу «Оплатить», далее − функцию «Перевод с карты на карту». В открывшемся окне необходимо открыть вкладку «Международные переводы» и заполнить обязательные поля (номер карты и имя получателя). Средства на счет получателя перечисляются моментально.

Руководитель проектного офиса «Цифровой Банк» банка ВТБ (Азербайджан) Камилла Шахбазова отметила: «Среди наших клиентов большой популярностью пользуется чат-банк Direct, с помощью которого можно проводить банковские операции прямо в мессенджерах. Мы постоянно работаем над расширением перечня услуг, доступных пользователям. Теперь держателям карт в DirectVisaдоступны международные переводы с карты на карту. Перечисление денежных средств близким стало простым и удобным».