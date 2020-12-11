Казахстан во главе ЕАЭС намерен добиваться полноценной реализации договора о союзе - президент

Казахстан, который будет председательствовать в ЕАЭС в 2021 году, считает приоритетными задачами снятие торговых барьеров, полноценную реализацию договора о союзе, заявил в пятницу казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"Председательство в уставных органах Евразийского экономического союза с нового года перейдет от Белоруссии к Казахстану. Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию договора о союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава комиссии, усиление ее функциональности и ответственности", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который проходит в пятницу в режиме видеоконференцсвязи.

"Мое официальное обращение по этому вопросу будет направлено вам, уважаемые коллеги, в начале января следующего года", - сказал президент Казахстана.

На заседании ВЕЭС Токаев заявил о казахстанской поддержке доработанного проекта Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.

"Отдельного внимания заслуживает утверждение Стратегии ЕАЭС до 2025 года. В мае текущего года, как вы знаете, я высказался в пользу более полной проработки проекта стратегии, учитывая наличие в нем некоторых спорных положений. Благодарю своих коллег, глав государств за поддержку данной позиции, нашей позиции", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в пятницу в видеоформате.

"Отмечу, что правительствами и комиссией проведена содержательная, конструктивная работа по доработке стратегии. (...) В целом, с удовлетворением отмечаю, что по всем чувствительным для нас вопросам достигнут приемлемый консенсус. Это еще раз показывает стремление стран к учету позиций друг друга и нахождению компромиссов", - отметил президент Казахстана.