Страны ЕС должны получить вакцину от коронавируса одновременно - Меркель

Страны ЕС получат вакцину от коронавируса одновременно, заявила на заседании Европейского совета канцлер Германии Ангела Меркель.

"Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время", - сказала Меркель.

Она добавила, что не знает, смогут ли страны соблюсти эту договоренность с точностью до часа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одобрение вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса COVID-19 планируется завершить к концу года, а решение по вакцине Moderna должно быть принято до середины января.