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Дальнее зарубежье 11.12.2020 20:05

Страны ЕС должны получить вакцину от коронавируса одновременно - Меркель

Страны ЕС получат вакцину от коронавируса одновременно, заявила на заседании Европейского совета канцлер Германии Ангела Меркель.

"Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время", - сказала Меркель.

Она добавила, что не знает, смогут ли страны соблюсти эту договоренность с точностью до часа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одобрение вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса COVID-19 планируется завершить к концу года, а решение по вакцине Moderna должно быть принято до середины января.

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Тэги: ЕС, ВАКЦИНА, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]