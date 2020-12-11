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Финансы 11.12.2020 17:39

Власти Кубы откажутся от двойной валютной системы с 1 января в рамках масштабной реформы

Власти Кубы проведут масштабную финансовую реформу, которая положит конец параллельному хождению обычных и так называемых конвертируемых кубинских песо, сообщает агентство Bloomberg.

С 1 января 2021 года в стране будет установлен единый валютный курс на уровне 24 кубинских песо за $1, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе телевизионного выступления.

Оптимизация валютной системы даст стране хорошие основы для того, чтобы "приступить к изменениям, необходимым для усовершенствования ее экономической и социальной модели", заявил Диас-Канель.

В рамках готовящейся реформы власти Кубы также планируют изменить систему ценообразования и субсидий.

Диас-Канель объявил о планах проведения валютной реформы в октябре текущего года.

Система двух валют действует в Кубе с 1994 года. Конвертируемым песо пользуются в основном иностранные туристы, тогда как жители Кубы используют обычный песо. Обменный курс конвертируемого песо к обычному на данный момент составляет 1:24.

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Тэги: КУБА, ВАЛЮТА, РЕФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]