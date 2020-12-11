Власти Кубы откажутся от двойной валютной системы с 1 января в рамках масштабной реформы

Власти Кубы проведут масштабную финансовую реформу, которая положит конец параллельному хождению обычных и так называемых конвертируемых кубинских песо, сообщает агентство Bloomberg.
С 1 января 2021 года в стране будет установлен единый валютный курс на уровне 24 кубинских песо за $1, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе телевизионного выступления.
Оптимизация валютной системы даст стране хорошие основы для того, чтобы "приступить к изменениям, необходимым для усовершенствования ее экономической и социальной модели", заявил Диас-Канель.
В рамках готовящейся реформы власти Кубы также планируют изменить систему ценообразования и субсидий.
Диас-Канель объявил о планах проведения валютной реформы в октябре текущего года.
Система двух валют действует в Кубе с 1994 года. Конвертируемым песо пользуются в основном иностранные туристы, тогда как жители Кубы используют обычный песо. Обменный курс конвертируемого песо к обычному на данный момент составляет 1:24.
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