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Дальнее зарубежье 11.12.2020 18:10

Греция на праздниках сократит карантин для туристов до трех дней

Греция сократит с 10 до трех дней карантин для путешественников, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января, сообщает газета "Катимерини".

Власти в пятницу объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов. С 14 декабря в стране откроются парикмахерские и книжные магазины.

Церкви будут работать только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно будет превышать девяти человек в церкви и 25 человек в соборе. Традиционного для Богоявления освящения воды проводиться не будет.

Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22.00 до 05.00.

С начала пандемии в Греции заразились коронавирусом более 121 тыс. человек, умерли более 3,3 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]