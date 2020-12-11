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СНГ 11.12.2020 19:27

Прокуратура Минска возбудила уголовное дело за публикацию личных данных сотрудников силовых структур

Минская прокуратура возбудила уголовное дело по факту публикации в интернете сведений о частной жизни военнослужащих, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры в пятницу.

"Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело по факту незаконных собирания и распространения информации о частной жизни граждан по ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - уточнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре сказали, что "согласно материалам проверки главного управления собственной безопасности МВД, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск МВД собрали сведения о частной жизни в отношении не менее 295 военнослужащих".

"Полученные без согласия потерпевших сведения, которые составляют их личную тайну, были впоследствии распространены в октябре-ноябре 2020 года на одном из Telegram-каналов, доступном для всеобщего обозрения", - отметили в Генпрокуратуре.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]