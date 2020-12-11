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СНГ 11.12.2020 18:27

Путин заявил о невозможности возбудить уголовное дело для проверки ситуации с Навальным из-за отсутствия материалов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проверка по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным проводится, но в рамках уголовного дела в России это сделать невозможно, поскольку нет материалов.

"Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов", - сказал Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ).

Он отметил, что прокуратура РФ неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования. "А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу - и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает", - сказал Путин.

При этом он напомнил, что Россия пригласила специалистов к себе. "К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?", - отметил президент

Член СПЧ Николай Сванидзе, поднявший вопрос, связанный с Навальным, обратил внимание президента, что оппозиционер "чуть не умер". "Я понимаю", - сказал Путин.

Но отметил, что уголовное дело в России пока невозможно возбудить. "Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", - сказал глава государства.

Путин отметил, что много раз говорил об этом и своим коллегам. "И Вам еще раз хочу сказать", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАВАЛЬНЫЙ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]