В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19, антирекорд по летальным исходам - 47 умерших

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 381 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 167,155 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 219 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 47 человека с коронавирусом (суточный антирекорд), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 840.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 103 тыс. 550 человек (+3 658 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 61 тыс. 765 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 16 282 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 918,866 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова