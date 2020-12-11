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СНГ 11.12.2020 19:44

Премьеры РФ и Узбекистана обсудили сотрудничество в экономике и борьбе с коронавирусом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили по телефону актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества в инвестиционной, энергетической и промышленной сферах.

Премьеры обменялись мнениями о новых перспективных совместных проектах в различных областях. Кроме того, была рассмотрена тематика взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Мишустин и Арипов затронули также график российско-узбекистанских контактов на правительственном уровне.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]