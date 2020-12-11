Премьеры РФ и Узбекистана обсудили сотрудничество в экономике и борьбе с коронавирусом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили по телефону актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества в инвестиционной, энергетической и промышленной сферах.

Премьеры обменялись мнениями о новых перспективных совместных проектах в различных областях. Кроме того, была рассмотрена тематика взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Мишустин и Арипов затронули также график российско-узбекистанских контактов на правительственном уровне.