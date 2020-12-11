Фуад Ахундов в эфире «Дождя»: Армения единственная страна в мире, где все 100% топонимов и архитектуры были изменены на армянский лад

Армения является единственной страной в мире, где все исторические топонимы полностью изменены и арменизированы, как и архитектура, заявил завсектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

Ахундов в эфире телеканала «Дождь» прокомментировал слова президента Ильхама Алиева о том, что Ереван, Севан, Зангезур являются историческими землями Азербайджана. «Да, действительно, это все исторические земли Азербайджана. Вы легко можете найти топонимы Армении, если посмотрите большую советскую энциклопедию или другие серьезные издания, проверите известные названия населенных пунктов, таких как Ереван, Зангезур, озеро Севан. Иреванское ханство исторически было территорией Азербайджана. Но, тем не менее, наш президент всегда говорил, что Азербайджан не претендует на эти территории. Поэтому он предложил Армении взяться за ум и прекратить предъявлять территориальные претензии соседним государствам», - подчеркнул он.

По его словам, до 30-гг годов 20 века, например, Севан назывался Гейча, что в переводе с азербайджанского означает «красивая». «Ереван назывался Иреван. Т.е. все исторические азербайджанские топонимы были заменены на новые, армянские. Я не знаю другой такой страны в мире, где бы все названия, на 100% все топонимы были бы изменены», - отметил он.

Завсектором в эфире показал картину Франца Рубо, где изображен первозданный облик старинного средневекового города Иреван, стертого с лица земли. «Сейчас он выглядит совершенно иначе (показывает фото современного Еревана – ИФ). Во всей Армении полностью были измены топонимы, вся архитектура с азербайджанского на армянский», - добавил он.

Ахундов также прокомментировал телеканалу фотографии с банкоматов в Азербайджане, где написано Karabakh is Azerbaijan. «Да, такая надпись на банкоматах есть, и я не понимаю, что вас в этом удивляет. ООН признает Карабах территорией Азербайджана, поэтому я не понимаю ваши сомнения на тот счет, что это территория Азербайджана. Карабах - это территория Азербайджана и никакого статуса у него нет. Численность проживающих там меньше, чем в любом микрорайоне города Баку. Да, мы будем с армянами (проживающими в Карабахе – ИФ) договариваться, думаю, начнем с экономических отношений. Я проблем с этим не вижу», - отметил он.

«Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации, как этого требовали 4 резолюции Совбеза ООН», - добавил Ахундов.

Завсектором подчеркнул, что Азербайджан - многонациональная страна, в отличие от Армении, которая является мононациональной. «Причем, хочу обратить ваше внимание, что Кавказ такой регион, что даже есть соседние села, которые говорят на разных языках. Поэтому надо очень сильно постараться, чтобы стать моноэтнической страной. Армения, как раз, мононациональная страна, ее современная архитектура и топонимы – тоже», - добавил Фуад Ахундов.

Х.Насирзаде