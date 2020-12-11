Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 декабря позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Мирзиёев сердечно поздравил Алиева с завершением боевых действий в Нагорном Карабахе и пожелал азербайджанскому народу мира и процветания. Главы государств выразили надежду на безопасность и стабильность во всем регионе Южного Кавказа", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-узбекских многоплановых отношений.
"Было отмечено, что взаимная поддержка, оказанная в тяжелый период пандемии, еще раз продемонстрировала стратегический характер многовековой дружбы и сотрудничества между двумя странами. Главы государств подчеркнули важность активной реализации совместных программ и проектов, направленных на увеличение взаимной торговли, расширение сотрудничества между ведущими предприятиями в сферах промышленности и сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, туризма и других отраслей. Стороны подтвердили готовность к продолжению интенсивных межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов", - отмечается в сообщении.
В ходе беседы Алиев и Мирзиёев договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, а также рассмотрели график будущих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне.
А. Мамедов
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