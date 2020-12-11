Нефть умеренно дешевеет, но завершает неделю в плюсе, Brent - около $50,1 за баррель

Цены на нефть эталонных умеренно снижаются вечером в пятницу, однако могут вырасти по итогам шестой недели подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 в пятницу составляет $50,08 за баррель, что на $0,17 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $46,69 за баррель, что на $0,09 (0,19%) ниже уровня предыдущих торгов.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные Dow Jones.

Поддержку котировкам оказывают надежды на то, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году.

Прогресс в разработке вакцин перевешивает опасения по поводу спроса на нефть в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в США и странах Европы, пишет MarketWatch.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцина уже получила одобрение в Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Великобритании, которая на этой неделе стала первой западной страной, начавшей массовую вакцинацию.

Между тем Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 15,2 млн баррелей.

"Нефтяные цены пробили ключевой уровень сопротивления и поднялись до девятимесячного максимума, несмотря на значительный рост запасов в США. Ралли способствовало благоприятное отношение FDA к массовому распространению вакцины Pfizer, которое повышает перспективы более быстрого экономического восстановления и отмены карантинных мер", - заявил стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сигналы, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР растет, приводит MarketWatch слова главного аналитика Price Futures Group Фила Флинна.