Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против президента Белоруссии

Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 лиц, пишет в пятницу издание "Тагес-анцайгер".

"Федеральный совет Швейцарии 11 декабря ввел санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции и запрет на въезд будут введены в отношении 15 лиц, в том числе президента Александра Лукашенко. Новые меры вступают в силу с 18.00 11 декабря", - гласит сообщение на официальном сайте Федерального совета.

Активы указанных лиц будут заморожены. Им также будет запрещен въезд в Швейцарию или транзитный проезд через нее.

Помимо Лукашенко, в число лиц, подпадающих под санкции, входят его сын и советник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.

Таким образом, Швейцария поддержала решение, которое было принято Европейским Союзом 6 ноября. Решением Совета ЕС в санкционный список были добавлены 15 представителей белорусских властей, в том числе сам Лукашенко. Еще раньше продлено эмбарго ЕС на поставки в Белоруссию оружия и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

В конце ноября Европейский парламент призвал ужесточить меры воздействия на власти Белоруссии в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и, в частности, с убийством оппозиционного активиста Романа Бондаренко.

Европарламент призывает ЕС и государства-члены союза увеличить помощь белорусскому гражданскому обществу, НКО, правозащитникам и независимым журналистам, срочно создать программу стипендий для студентов и ученых, изгнанных из белорусских университетов за продемократическую позицию. Он также призывает государства ЕС упростить процедуру получения виз для лиц, покидающих Белоруссию по политическим причинам, и оказывать им и их семьям всю необходимую поддержку и помощь.

В Белоруссии уже несколько месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.