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ТЭК 12.12.2020 10:40

Лидеры ЕАЭС одобрили переход ко второму этапу создания рынка газа

Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего совета приняли решение о переходе о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа, сообщила на брифинге в пятницу помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Второй этап - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования рынка газа. Одним из основных результатов реализации этапа станет международный договор о формировании общего рынка газа союза," - сказала она.

По словам Малкиной, международный договор будет включать принципы функционирования и регулирования общего рынка газа, порядок взаимодействия стран союза при транспортировке и поставке газа из третьих государств и в третьи государства, а также принципы обеспечения доступа к газотранспортным системам, принципы ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке газа союза.

"Мы надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году", - отметил Малкина.

Лидеры стран ЕАЭС также договорились в ближайшее время завершить мероприятия первого этапа формирования общего рынка газа. "В частности, это касается доработки документа о единых правилах доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран союза", - отметила помощник главы ЕЭК.

"Комиссии даны поручения совместно со сторонами проработать вопрос цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС в рамках международного договора по формированию общего рынка газа союза, который должен быть разработан в 2021 году. Об итогах работы будет доложено на очередном заседании Высшего евразийского экономического совета", - сообщила также Малкина. Следующее заседание Высшего совета предварительно запланировано на май 2021 года.

Общий рынок газа ЕАЭС должен заработать с 2025 года. Недавно ЕЭК разместила на сайте проект решения о сдвиге ряда мероприятий первого этапа создания общего рынка газа на 2021 год (в частности, принятия порядка проведения биржевых торгов газом и разработки единых правил доступа к газотранспортной системе) и 2022 год (организации обмена технологической информацией между операторами ГТС). В состав первого этапа при этом вошли ряд мероприятий из второго этапа (разработка механизмов предотвращения реэкспорта газа за пределы ЕАЭС; обеспечение неприменения норм газового рынка ЕАЭС к газу из третьих стран). С первого на второй этап (его предлагается продлить до конца 2022 года) перенесен пункт об "обеспечении доступности и полноты раскрытия информации о свободных мощностях газотранспортных систем".

На заседании Высшего совета был также утвержден план мероприятий по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в нефтяной сфере, в частности, касательно обеспечения рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами, а также применения общих принципов и методов ценообразования в отношении услуг по транспортировке этих продуктов, сообщила Малкина.

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Тэги: ЕАЭС, ГАЗ, РЫНОК, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]