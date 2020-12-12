Лидеры ЕАЭС одобрили переход ко второму этапу создания рынка газа

Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего совета приняли решение о переходе о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа, сообщила на брифинге в пятницу помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
"Второй этап - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования рынка газа. Одним из основных результатов реализации этапа станет международный договор о формировании общего рынка газа союза," - сказала она.
По словам Малкиной, международный договор будет включать принципы функционирования и регулирования общего рынка газа, порядок взаимодействия стран союза при транспортировке и поставке газа из третьих государств и в третьи государства, а также принципы обеспечения доступа к газотранспортным системам, принципы ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке газа союза.
"Мы надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году", - отметил Малкина.
Лидеры стран ЕАЭС также договорились в ближайшее время завершить мероприятия первого этапа формирования общего рынка газа. "В частности, это касается доработки документа о единых правилах доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран союза", - отметила помощник главы ЕЭК.
"Комиссии даны поручения совместно со сторонами проработать вопрос цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС в рамках международного договора по формированию общего рынка газа союза, который должен быть разработан в 2021 году. Об итогах работы будет доложено на очередном заседании Высшего евразийского экономического совета", - сообщила также Малкина. Следующее заседание Высшего совета предварительно запланировано на май 2021 года.
Общий рынок газа ЕАЭС должен заработать с 2025 года. Недавно ЕЭК разместила на сайте проект решения о сдвиге ряда мероприятий первого этапа создания общего рынка газа на 2021 год (в частности, принятия порядка проведения биржевых торгов газом и разработки единых правил доступа к газотранспортной системе) и 2022 год (организации обмена технологической информацией между операторами ГТС). В состав первого этапа при этом вошли ряд мероприятий из второго этапа (разработка механизмов предотвращения реэкспорта газа за пределы ЕАЭС; обеспечение неприменения норм газового рынка ЕАЭС к газу из третьих стран). С первого на второй этап (его предлагается продлить до конца 2022 года) перенесен пункт об "обеспечении доступности и полноты раскрытия информации о свободных мощностях газотранспортных систем".
На заседании Высшего совета был также утвержден план мероприятий по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в нефтяной сфере, в частности, касательно обеспечения рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами, а также применения общих принципов и методов ценообразования в отношении услуг по транспортировке этих продуктов, сообщила Малкина.
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