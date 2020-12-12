Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0669 RUR   0.0233 GBR   2.2638 TRY   0.2153

Цена на нефть

10.12 $/bbl   WTI 46.78 1.26 Brent 50.25 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.12.2020 10:55

Управление по санитарному надзору одобрило вакцину Pfizer/Biontech от COVID-19 для массового использования в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в стране вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19.

Это решение, как ожидается, даст федеральным властям возможность в ближайшее время начать кампанию по массовой вакцинации от коронавируса.

Ранее группу экспертов ведомства, подчиняющегося Минздраву, после многочасовых обсуждений рекомендовала одобрить этот препарат. Специалисты решили, что несмотря на ряд опасений, пользы от применения вакцины будет гораздо больше, чем проблем.

США стали уже третьей после Великобритании и Канады страной, которая начала использовать препарат Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации.

Вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз вакцин для США в конце декабря. Вакцина состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В службах здравоохранения США ранее указали, что приоритет при вакцинации будет отдаваться медперсоналу и пожилым людям в домах престарелых.

Еще одной вакциной, претендующей на одобрение в США, является препарат компании Moderna, чья эффективность по итогам клинических испытаний составляет 94,1%. FDA планирует 17 декабря провести встречу по рассмотрению запроса компании на применение ее вакцины.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИНЗДРАВ, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


В США уходит в отставку министр здравоохранения Глава Минздрава Азербайджана и посол США в Баку обсудили результаты совместных проектов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]