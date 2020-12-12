Управление по санитарному надзору одобрило вакцину Pfizer/Biontech от COVID-19 для массового использования в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в стране вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19.
Это решение, как ожидается, даст федеральным властям возможность в ближайшее время начать кампанию по массовой вакцинации от коронавируса.
Ранее группу экспертов ведомства, подчиняющегося Минздраву, после многочасовых обсуждений рекомендовала одобрить этот препарат. Специалисты решили, что несмотря на ряд опасений, пользы от применения вакцины будет гораздо больше, чем проблем.
США стали уже третьей после Великобритании и Канады страной, которая начала использовать препарат Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации.
Вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.
В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз вакцин для США в конце декабря. Вакцина состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.
В службах здравоохранения США ранее указали, что приоритет при вакцинации будет отдаваться медперсоналу и пожилым людям в домах престарелых.
Еще одной вакциной, претендующей на одобрение в США, является препарат компании Moderna, чья эффективность по итогам клинических испытаний составляет 94,1%. FDA планирует 17 декабря провести встречу по рассмотрению запроса компании на применение ее вакцины.
Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.
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