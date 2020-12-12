Трамп подписал временный бюджет во избежание прекращения работы правительственных ведомств - Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет, который будет действовать до 18 декабря и позволит избежать "шатдауна" - прекращения финансирования правительственных ведомств, сообщил Белый дом.
Как сообщалось, Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год.
В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.
Ранее на этой неделе закон также поддержала Палата представителей США, и таким образом, в пятницу после голосования Сената законопроект получил одобрение всего Конгресса США.
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