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Дальнее зарубежье 12.12.2020 10:20

Трамп подписал временный бюджет во избежание прекращения работы правительственных ведомств - Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет, который будет действовать до 18 декабря и позволит избежать "шатдауна" - прекращения финансирования правительственных ведомств, сообщил Белый дом.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год.

В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.

Ранее на этой неделе закон также поддержала Палата представителей США, и таким образом, в пятницу после голосования Сената законопроект получил одобрение всего Конгресса США.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, БЮДЖЕТ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]