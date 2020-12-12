Число заражений COVID-19 в мире превысило 71 млн, жертв вируса - 1,59 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 09:00 субботы достигло 71 млн 81 тыс. 574 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 594 тыс. 777, выздоровели более 45 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 15 млн 842 тыс. 789 инфицированных COVID-19, зафиксировано 295 тыс. 450 летальных исходов, излечились более 6 млн человек.
Второе место занимает Индия, где число заразившихся выросло за истекшие сутки до 9 млн 826 тыс. 775, число скончавшихся - до 142 тыс. 628, поправились более 9,3 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 836 тыс. 227 заболевших, умерли 180 тыс. 437 больных, вылечились более 6 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 205,4. В США на 1 млн жителей скончались 913 человек, Индии - 103, Бразилии - 846.
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