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Здравоохранение 12.12.2020 10:11

Число заражений COVID-19 в мире превысило 71 млн, жертв вируса - 1,59 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 09:00 субботы достигло 71 млн 81 тыс. 574 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 594 тыс. 777, выздоровели более 45 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 15 млн 842 тыс. 789 инфицированных COVID-19, зафиксировано 295 тыс. 450 летальных исходов, излечились более 6 млн человек.

Второе место занимает Индия, где число заразившихся выросло за истекшие сутки до 9 млн 826 тыс. 775, число скончавшихся - до 142 тыс. 628, поправились более 9,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 836 тыс. 227 заболевших, умерли 180 тыс. 437 больных, вылечились более 6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 205,4. В США на 1 млн жителей скончались 913 человек, Индии - 103, Бразилии - 846.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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