Глава Азербайджана возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил Аллею почетного захоронения в Баку, где возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.

12 декабря исполняется 17 лет со дня кончины Г.Алиева.

И.Алиева на церемонии возложения венка сопровождали члены его семьи, представители высшего политического руководства страны и члены парламента Азербайджана.

Н.Аббасова