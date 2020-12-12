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Внутренняя политика 12.12.2020 10:35

Глава Азербайджана возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил Аллею почетного захоронения в Баку, где возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.

12 декабря исполняется 17 лет со дня кончины Г.Алиева.

И.Алиева на церемонии возложения венка сопровождали члены его семьи, представители высшего политического руководства страны и члены парламента Азербайджана.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, МОГИЛА, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]