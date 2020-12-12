Глава Азербайджана возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил Аллею почетного захоронения в Баку, где возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.
12 декабря исполняется 17 лет со дня кончины Г.Алиева.
И.Алиева на церемонии возложения венка сопровождали члены его семьи, представители высшего политического руководства страны и члены парламента Азербайджана.
Н.Аббасова
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