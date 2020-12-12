Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Грузии, за сутки выявлено 3,9 тыс. случаев

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 907 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 187 тыс. 6, сообщает в субботу грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 4 тыс. 146 новых больных за сутки. 10 декабря поступали данные о 4 тыс. 570 новых больных за сутки
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 тыс. 744 человек, за минувшие сутки скончались еще 50 человек.
Выздоровели от коронавируса с начала пандемии 154 тыс. 241 человек.
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