Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0669 RUR   0.0233 GBR   2.2638 TRY   0.2153

Цена на нефть

10.12 $/bbl   WTI 46.78 1.26 Brent 50.25 1.39

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.12.2020 13:16

Запасы нефти в Карабахе оцениваются в 200 млн тонн, газа - 250 млрд куб. м - Академия Наук Азербайджана

Углеводородный потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана оценивается в 200 млн тонн нефти и 250 млрд кубометров газа, сообщил глава Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мехтиев.

Президиум Академии на заседании в пятницу обсудил и принял "План действий по задачам НАНА в связи с научными исследованиями на освобожденных территориях Азербайджана", передает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

"Одна из основных целей НАНА заключается в подготовке предложений по разработке и переработке с учетом местных особенностей запасов углеводородного сырья на освобожденных территориях, которые оцениваются в 200 млн тонн нефти и 250 млрд кубометров газа", - отметил Мехтиев, выступая на заседании президиума, слова которого приводятся на сайте Академии.

Глава НАНА отметил, что План действий состоит из более, чем 250 пунктов и охватывает период с 2021 по 2025 гг.

По словам Мехтиев, План также включает создание в Ходжалы музея Ходжалинского геноцида, восстановление ранее действующего в Шуше карабахского филиала Национального музея азербайджанской литературы имени Хуршидбану Натаван, открытие в Шуше Карабахского исторического отделения Национального музея истории Азербайджана.

"План также предусматривает создание музея Карабахского геологического фонда, подготовку инфраструктуры для развития туризма в районе Азыхского ущелья, проведение исследований по составлению "Красной книги" Азербайджана на освобожденных территориях, подготовку предложений по восстановлению заповедников и заказников, создание Ботанического сада", - сказал Мехтиев.

По словам академика, в числе основных целей в Плане также значатся: оценка показателей надежности эксплуатации Сарсангского водохранилища; создание сейсмоакустической станции рядом с мостом Худаферин; установка астрономической станции в Нагорном Карабахе; научно-практическое сопровождение разработки и реализации концепции Электронного Карабаха; создание Регионального Шушинского научного центра НАНА.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, НЕФТЕГАЗ, ЗАПАСЫ


Похожие новости


Азербайджан сохраняет плановую добычу и экспорт нефти и газа, несмотря на бои в Карабахе - Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]