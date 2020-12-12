Запасы нефти в Карабахе оцениваются в 200 млн тонн, газа - 250 млрд куб. м - Академия Наук Азербайджана

Углеводородный потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана оценивается в 200 млн тонн нефти и 250 млрд кубометров газа, сообщил глава Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мехтиев.
Президиум Академии на заседании в пятницу обсудил и принял "План действий по задачам НАНА в связи с научными исследованиями на освобожденных территориях Азербайджана", передает агентство "Интерфакс-Азербайджан".
"Одна из основных целей НАНА заключается в подготовке предложений по разработке и переработке с учетом местных особенностей запасов углеводородного сырья на освобожденных территориях, которые оцениваются в 200 млн тонн нефти и 250 млрд кубометров газа", - отметил Мехтиев, выступая на заседании президиума, слова которого приводятся на сайте Академии.
Глава НАНА отметил, что План действий состоит из более, чем 250 пунктов и охватывает период с 2021 по 2025 гг.
По словам Мехтиев, План также включает создание в Ходжалы музея Ходжалинского геноцида, восстановление ранее действующего в Шуше карабахского филиала Национального музея азербайджанской литературы имени Хуршидбану Натаван, открытие в Шуше Карабахского исторического отделения Национального музея истории Азербайджана.
"План также предусматривает создание музея Карабахского геологического фонда, подготовку инфраструктуры для развития туризма в районе Азыхского ущелья, проведение исследований по составлению "Красной книги" Азербайджана на освобожденных территориях, подготовку предложений по восстановлению заповедников и заказников, создание Ботанического сада", - сказал Мехтиев.
По словам академика, в числе основных целей в Плане также значатся: оценка показателей надежности эксплуатации Сарсангского водохранилища; создание сейсмоакустической станции рядом с мостом Худаферин; установка астрономической станции в Нагорном Карабахе; научно-практическое сопровождение разработки и реализации концепции Электронного Карабаха; создание Регионального Шушинского научного центра НАНА.
Н.Аббасова
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