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ТЭК 12.12.2020 13:20

Теракт на НПЗ предотвращен на севере Венесуэлы - министр нефти

Власти Венесуэлы пресекли попытку теракта на нефтеперерабатывающем заводе "Эль-Палито" в штате Карабобо на севере страны, сообщил в эфире венесуэльского телевидения министр нефти Тарек Эль Айсами.

"Мы сообщаем международной общественности о попытке организации теракта против нашей нефтяной промышленности, нам удалось предотвратить его", - сказал министр.

"10 декабря в штате Карабобо были задержаны двое венесуэльцев, которые участвовали в организации теракта, целью которого был подрыв и разрушение нашего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Палито", - сказал Эль Айсами.

"Кроме того, эти террористы намеревались подорвать основной нефтепровод, по которому производится транспортировка нефтепродуктов с НПЗ "Эль-Палито" в город Ягуа", - добавил министр.

"Весь этот террористический план был подготовлен в Колумбии дезертирами из вооруженных сил Венесуэлы, которые пользуются защитой и покровительством со стороны колумбийских властей и президента Ивана Дуке", - заявил венесуэльский министр.

По его словам, Дуке "непосредственно санкционировал осуществление этого теракта".

"Кроме того, важно отметить, что ЦРУ и АНБ США были осведомлены и оказывали содействие всем террористам, принимавшим участие в этом плане", - добавил министр.

По телевидению была показана изъятая взрывчатка.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НПЗ, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]