Теракт на НПЗ предотвращен на севере Венесуэлы - министр нефти

Власти Венесуэлы пресекли попытку теракта на нефтеперерабатывающем заводе "Эль-Палито" в штате Карабобо на севере страны, сообщил в эфире венесуэльского телевидения министр нефти Тарек Эль Айсами.
"Мы сообщаем международной общественности о попытке организации теракта против нашей нефтяной промышленности, нам удалось предотвратить его", - сказал министр.
"10 декабря в штате Карабобо были задержаны двое венесуэльцев, которые участвовали в организации теракта, целью которого был подрыв и разрушение нашего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Палито", - сказал Эль Айсами.
"Кроме того, эти террористы намеревались подорвать основной нефтепровод, по которому производится транспортировка нефтепродуктов с НПЗ "Эль-Палито" в город Ягуа", - добавил министр.
"Весь этот террористический план был подготовлен в Колумбии дезертирами из вооруженных сил Венесуэлы, которые пользуются защитой и покровительством со стороны колумбийских властей и президента Ивана Дуке", - заявил венесуэльский министр.
По его словам, Дуке "непосредственно санкционировал осуществление этого теракта".
"Кроме того, важно отметить, что ЦРУ и АНБ США были осведомлены и оказывали содействие всем террористам, принимавшим участие в этом плане", - добавил министр.
По телевидению была показана изъятая взрывчатка.
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