В РФ 28 тыс. 137 новых случаев COVID, 560 умерших - оперштаб

Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 тыс. 137 случаев, умерли за сутки 560 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс.137 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс.182 (18,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Наиболее высокие показатели прироста отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 6 тыс. 622 новых случаев COVID-19, скончались 76 пациентов, 5 тыс. 890 выздоровели.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 625 тыс. 848 случаев коронавирусной инфекции (+ 1,1%), 46 тыс. 453 умерших и 2 млн 085 тыс. 958 выписанных, в том числе 26 тыс. 118 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 493 тыс. 437.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 82,1 млн тестов на COVID-19, из них 539 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 555 тыс. 896 человек.
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