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Дальнее зарубежье 12.12.2020 17:40

В Перу приостановлены клинические испытания китайской вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 разработки китайской компании Sinopharm приостановлены в перуанском университете "Каэтано Эредиа", ученые которого проводят основные исследования этого средства в стране.

Руководитель группы исследователей Херман Малага сообщил в эфире радиостанции "Радиопрограмас дель Перу", что "приостановка носит временный характер и связана с появлением неврологических осложнений у одного из волонтеров".

"Несколько дней назад мы сообщили в регулирующие органы о том, что у одного из участников, которому 64 года, проявились неврологические симптомы, которые могут быть связаны с синдромом Гийена-Барре. Нам это кажется маловероятным, однако безопасность этих исследований носит первостепенный характер, поэтому было решено приостановить (исследования) для того, чтобы выяснить, что же произошло", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПЕРУ, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]