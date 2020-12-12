В Перу приостановлены клинические испытания китайской вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 разработки китайской компании Sinopharm приостановлены в перуанском университете "Каэтано Эредиа", ученые которого проводят основные исследования этого средства в стране.

Руководитель группы исследователей Херман Малага сообщил в эфире радиостанции "Радиопрограмас дель Перу", что "приостановка носит временный характер и связана с появлением неврологических осложнений у одного из волонтеров".

"Несколько дней назад мы сообщили в регулирующие органы о том, что у одного из участников, которому 64 года, проявились неврологические симптомы, которые могут быть связаны с синдромом Гийена-Барре. Нам это кажется маловероятным, однако безопасность этих исследований носит первостепенный характер, поэтому было решено приостановить (исследования) для того, чтобы выяснить, что же произошло", - сказал он.