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Дальнее зарубежье 12.12.2020 20:20

Жители Балкан связывают с COVID-19 теории заговора, не желают вакцинироваться - опрос

Более 75% жителей стран Западных Балкан верят в ту или иную теорию заговора, окружающую ситуацию с коронавирусом, и не намерены вакцинироваться, цитирует сербский телерадиоканал РТС данные опроса, проведенного экспертной группой "Балканы в Европе" и Европейским фондом для Балкан.

Согласно результатам этого опроса, наиболее различные теории заговора вокруг COVID-19 популярны среди жителей Албании, в Сербии такого мнения придерживаются от 40% до 70%, причем процентное соотношение зависит от того, о какой именно теории идет речь.

Организаторы опроса интересовались у респондентов мнением относительно самых распространенных теорий о том, что коронавирус, является биологическим оружием, или что якобы распространяет его фармацевтическая промышленность.

По данным авторов исследования, аналогичные опросы, проведенные в других частях Европы и в Северной Америке, указывают на то, что в теории заговора вокруг COVID-19 верят примерно четверть населения, на Балканах же этот показатель в два-три раза выше. Это характерно для всех категорий населения, - как в городах, так и в сельской местности.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что жители Западных Балкан критически относятся и к идее вакцинации - прививаться от коронавируса изъявляют желание 39% населения, что гораздо ниже показателей в сравнении с другими регионами Европы. В Сербии такое намерение высказала ровно половина опрошенных.

По мнению руководителя группы, проводившей опрос, Флориана Бибера из Университета Граца (Австрия), нежелание вакцинироваться напрямую связано с верой в теории заговора.

"Если вы спрашиваете людей, хотят ли они вакцинироваться, исследования показывают, что в большинстве стран Европы подавляющее число опрошенных отвечают положительно, на Балканах же все наоборот - большинство, в среднем 53%, выступает против вакцинации, и лишь 39% хотели бы сделать прививку. Это сильно связано с верой в теории заговора, которые имеют прямое влияние на общественное здравоохранение и предпринимаемые в этой сфере меры", - сказал Бибер.

Одной из причин веры в теории заговора авторы исследования называют недоверие официальным органам и политике, которую проводят власти стран региона.

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Тэги: БАЛКАНЫ, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]