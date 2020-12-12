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Первый вертолет Ми-8АМТ, собранный в Казахстане, передан заказчику - Минпромторг РФ

Первый вертолет Ми-8АМТ, собранный в Казахстане из поставленных Россией узлов, передан заказчику - министерству по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ

Машина собрана из вертолетокомплекта, произведенного на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России" (госкорпорация "Ростех") на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы, уточняется в сообщении.

"Успешный запуск крупноузловой сборки позволяет нам рассчитывать на то, что к 2025 году здесь будет выпущено до 45 вертолетов Ми-8АМТ", - приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Как сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день законтрактовано 17 сборочных комплектов.

"Уверен, что успешный опыт организации лицензированной сборки российской вертолетной техники за рубежом мы сможем применить и в других странах, также заинтересованных в сотрудничестве", - отметил Богинский.

Ранее, в октябре 2020 года, "Вертолеты России" поставили в Казахстан два первых вертолетокомлекта Ми-8АМТ. Поставка осуществлена в рамках соглашения, заключенного в 2019 году. Всего предусмотрена поставка 19 машинокомплектов, которые будут собраны в течение 2020-2021 годов.

В торжественной церемонии передачи вертолета приняли участие представители правительства Казахстана, холдинга "Вертолеты России", НК "Казахстан инжиниринг" и авиаремонтного завода № 405.

В Казахстане эксплуатируются несколько десятков вертолетов типа Ми-8/171. Кроме того, республика стала первым зарубежным эксплуатантом новейшего вертолета Ми-171А2.

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Тэги: КАЗАХАСТАН, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]