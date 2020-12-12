Ушел из жизни Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила "Интерфаксу" супруга актера, Народная артистка РФ Ольга Остроумова.
"Валентин Иосифович скончался, это так", - сказала Остроумова.
Она уточнила, что причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984). Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.
В августе 2019 года артист был госпитализирован после перенесенного инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное.
Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).
Президент Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США
В РФ 28 тыс. 137 новых случаев COVID, 560 умерших - оперштаб
Теракт на НПЗ предотвращен на севере Венесуэлы - министр нефти
Запасы нефти в Карабахе оцениваются в 200 млн тонн, газа - 250 млрд куб. м - Академия Наук Азербайджана
Лидеры ЕАЭС одобрили переход ко второму этапу создания рынка газа
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Количество жертв коронавируса на Украине приблизилось к 15 тысячам
Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Грузии, за сутки выявлено 3,9 тыс. случаев
Управление по санитарному надзору одобрило вакцину Pfizer/Biontech от COVID-19 для массового использования в США
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности