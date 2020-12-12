После объявления Лондоном очередных санкций Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры - МИД РФ

В Москве удивлены введением Великобританией очередных антироссийских санкций, отметив безосновательность решения Лондона.

"С недоумением восприняли объявленное 10 декабря с.г. правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике. Рассматриваем это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", - подчеркнули на Смоленской площади.

В четверг стало известно, что британские власти приняли решение ввести санкции против спецподразделения "Терек" и трех россиян за их причастность, по мнению Лондона, к нарушению прав человека.

"Что касается России, Соединенное Королевство вводит санкции, включая запрет на въезд и замораживание активов, против трех физических лиц и отряда быстрого реагирования "Терек", ответственных за пытки и другие нарушения прав человека в отношении членов ЛГБТ-сообщества в Чечне", - говорилось в пресс-релизе МИД Великобритании.

В частности, в санкционный список внесены председатель парламента Чечни Магомед Даудов, замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев.

В ведомстве отметили, что Британия действует заодно с США, которые также в четверг объявили о пополнении санкционных списков юридическими и физическими лицами, виновными в нарушении прав человека.

"Сегодняшние санкции ясно дают понять нарушителям прав человека, что Великобритания привлечет их к ответственности", - заявил в свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб.