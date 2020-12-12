Президент Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США Стефана Висконти и Эндрю Шаффера.

"Во встрече также приняли участие посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик", сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова