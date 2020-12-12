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Карабахский конфликт 12.12.2020 14:04

Президент Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США Стефана Висконти и Эндрю Шаффера.

"Во встрече также приняли участие посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик", сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МГ/ОБСЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]