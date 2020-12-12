Оборонный бюджет США на 2021 г. включает $250 млн помощи Украине - сенатор

Принятый Сенатом США закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 год предусматривает $250 млн в виде помощи Украине в сфере безопасности для финансирования дополнительного обучения, закупки летального и нелетального вооружения и техники, а также оказание консультационных услуг украинской армии, сообщил сенатор США Роб Портман.
"Я аплодирую своим коллегам по Сенату за то, что они приняли отчет конференции NDAA на 2021 финансовый год, который ясно дает понять, что Америка поддерживает украинский народ в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии", - приводятся слова Портмана на его официальном сайте в пятницу.
Кроме того, $75 млн из $250 млн предназначены специально для оборудования летального характера, что на $25 млн больше, чем в 2020 финансовом году.
В отчете конференции содержится предложение Портмана, требующее от Министерства обороны США разработать новую многолетнюю стратегию поддержки развития вооруженных сил Украины, увеличивая их возможности и обеспечивая ресурсный план для помощи США в области безопасности. Этот отчет позволит лучше синхронизировать и расставить приоритеты в отношении будущей помощи США в области безопасности Украине, выявляя пробелы и недостатки, которые необходимо устранить.
Портман заверил, что Конгресс США продолжит следить за тем, чтобы украинские вооруженные силы обладали необходимыми возможностями для защиты своей суверенной территории - на суше, на море и в воздухе.
Законопроект теперь направляется на подпись президента США.
Как сообщалось, Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.
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