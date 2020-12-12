Четыре ракеты выпущены по Кабулу, один человек погиб - МВД Афганистана

Один человек погиб, еще один получил ранения в субботу в результате ракетного обстрела Кабула, приводит афганская пресса сообщение МВД страны.
По данным представителя ведомства Тарика Ариана, всего по городу было выпущено четыре ракеты, две из которых разорвались близ кабульского аэропорта.
Ответственности за обстрел пока никто на себя не взял.
В МВД отметили, что это уже второй обстрел Кабула менее чем за месяц. 23 ноября по городу было выпущено 23 ракеты, в результате чего погибли восемь человек. Тогда ответственность за обстрел взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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