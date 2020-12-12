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Дальнее зарубежье 12.12.2020 21:00

ВМС Великобритании будут задерживать рыбаков ЕС, если не удастся достичь сделки по Brexit

Четыре корабля ВМС Великобритании готовятся выйти на охрану морских границ со странами ЕС в случае, если между Лондоном и Брюсселем не будет достигнуто соглашение по рыболовству, сообщает в субботу британский телеканал Sky News.

Вопрос о рыболовстве является одним из камней преткновения в достижении соглашения между Великобританией и ЕС, обуславливающего отношения после окончания переходного периода в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Если соглашение достигнуто не будет, командам патрульных кораблей будет дано право останавливать в британских водах рыболовецкие суда из стран ЕС и задерживать рыбаков.

Ожидается, что переговоры в Брюсселе продлятся в выходные. Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "сторонам так пока и не удается найти решение и избавиться от разногласий".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВМС, ЕС, РЫБАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]