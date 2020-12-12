У международного аэропорта Багдада прогремел взрыв, никто не пострадал

Взрыв произошел в субботу близ международного аэропорта Багдада, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в иракской полиции.

По словам собеседника агентства, разорвалась мина, выпущенная из миномета.

Никто не пострадал, ущерба не нанесено.

Никаких других подробностей о происшествии пока не поступало.