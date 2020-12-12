МИД Казахстана вручил ноту российскому дипломату в связи с высказыванием депутата Госдумы

Временный поверенный в делах РФ Александр Комаров был приглашен в МИД Казахстана после слов главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова относительно территории республики, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказывания на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", - говорится в сообщении.

"Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами", - сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

В документе говорится, что МИД Казахстана ожидает "адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации".

Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана.