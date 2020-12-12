Глава Минобороны Армении отправился в РФ с рабочим визитом

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян вылетел в Россию с рабочим визитом, сообщает в субботу пресс-служба военного ведомства республики.

Ожидается, что в Москве Арутюнян встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.

Арутюнян был назначен министром обороны Армении в конце ноября. Это его первый зарубежный визит в должности главы Минобороны республики.