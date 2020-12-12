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Регион 12.12.2020 17:10

Глава Минобороны Армении отправился в РФ с рабочим визитом

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян вылетел в Россию с рабочим визитом, сообщает в субботу пресс-служба военного ведомства республики.

Ожидается, что в Москве Арутюнян встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.

Арутюнян был назначен министром обороны Армении в конце ноября. Это его первый зарубежный визит в должности главы Минобороны республики.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]