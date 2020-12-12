В Азербайджане зафиксировано свыше 4,2 тыс. случаев COVID-19, скончались 43 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 268 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 171,423 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4 381 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 43 человека с коронавирусом , общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 883.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 107 тыс. 635 человек (+4 085 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 61 тыс. 905 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 19 378 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 938,244 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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