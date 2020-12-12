Анкара призывает Тегеран к сдержанности в двусторонних отношениях - представитель турецкого президента

Турция призывает Иран использовать исторические темы для укрепления отношений в регионе, а не "раскручивания вражды", заявил в субботу глава управления по связям с общественностью турецкого президента Фахреттин Алтун.
"Рекомендуем властям Ирана использовать тему совместной истории и тесных уз между народами не для раскручивания вражды, а для формирования позитивной повестки в регионе", - сказал представитель администрации турецкого лидера.
По его словам, несколько иранских политиков в своих заявлениях вырвали из контекста слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который на параде в Баку 10 декабря прочитал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде "Земля не может быть подарком".
В минувшую пятницу сначала посол Турции в Тегеране был вызван в МИД Ирана, затем посол Ирана в Анкаре - в МИД Турции. Проблема возникала из слов в стихотворении о том, как "силой" были разделены древние азербайджанские земли. Как отмечает издание "Аш-Шарк аль-Аусат", отрывки касаются разделения азербайджанских земель по Туркманчайскому договору 1828 года между Российской империей и Персией.
Необходимо отказаться от любых инициатив и высказываний, наносящих вред отношениям Турции и Ирана, подчеркнул представитель администрации турецкого лидера.
"Это стихотворение было использовано в качестве предлога для раскручивания искусственной напряженности в отношениях между Ираном и Турцией. (...) Анкара не допустит подобного рода претензий ни в отношении Турции, ни в отношении какого-либо иного государства. Турция ожидает впредь от Ирана особо чувствительного подхода к отношениям с Анкарой. Эта позиция была доведена накануне и до сведения вызванного в МИД Турции посла Ирана в Анкаре", - отметил Алтун.
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