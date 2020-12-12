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Регион 12.12.2020 17:41

Анкара призывает Тегеран к сдержанности в двусторонних отношениях - представитель турецкого президента

Турция призывает Иран использовать исторические темы для укрепления отношений в регионе, а не "раскручивания вражды", заявил в субботу глава управления по связям с общественностью турецкого президента Фахреттин Алтун.

"Рекомендуем властям Ирана использовать тему совместной истории и тесных уз между народами не для раскручивания вражды, а для формирования позитивной повестки в регионе", - сказал представитель администрации турецкого лидера.

По его словам, несколько иранских политиков в своих заявлениях вырвали из контекста слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который на параде в Баку 10 декабря прочитал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде "Земля не может быть подарком".

В минувшую пятницу сначала посол Турции в Тегеране был вызван в МИД Ирана, затем посол Ирана в Анкаре - в МИД Турции. Проблема возникала из слов в стихотворении о том, как "силой" были разделены древние азербайджанские земли. Как отмечает издание "Аш-Шарк аль-Аусат", отрывки касаются разделения азербайджанских земель по Туркманчайскому договору 1828 года между Российской империей и Персией.

Необходимо отказаться от любых инициатив и высказываний, наносящих вред отношениям Турции и Ирана, подчеркнул представитель администрации турецкого лидера.

"Это стихотворение было использовано в качестве предлога для раскручивания искусственной напряженности в отношениях между Ираном и Турцией. (...) Анкара не допустит подобного рода претензий ни в отношении Турции, ни в отношении какого-либо иного государства. Турция ожидает впредь от Ирана особо чувствительного подхода к отношениям с Анкарой. Эта позиция была доведена накануне и до сведения вызванного в МИД Турции посла Ирана в Анкаре", - отметил Алтун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, РЕГИОН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]