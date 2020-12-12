Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0669 RUR   0.0233 GBR   2.2638 TRY   0.2153

Цена на нефть

10.12 $/bbl   WTI 46.78 1.26 Brent 50.25 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 12.12.2020 18:10

Азербайджан военно-политическими методами обеспечил урегулирование в Карабахе - Алиев

Деятельность Минской группы ОБСЕ для урегулирования в Карабахе была безрезультатной, Азербайджан разрешил конфликт военно-политическими методами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Прошло много времени с нашей последней встречи, она была в прошлом году. За это время произошло много событий. Во-первых, пандемия полностью изменила ситуацию во всем мире. В то же время урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе. В настоящее время в регионе сложилась совершенно новая ситуация. Азербайджан разрешил конфликт, продолжавшийся почти 30 лет, военным путем и политическими средствами", - сказал Алиев в субботу в Баку в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции Стефана Висконти и Эндрю Шаффера.

Глава государства также подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ "не сыграла никакой роли" в урегулировании конфликта в Карабахе.

Президент отметил, что за 44 дня войны Азербайджанская армия освободила большую часть оккупированных территорий Азербайджана - свыше 300 городов, поселков и сел, включая исторический город Шуша.

"Мы добились того, что планировали. Мы вернули все семь оккупированных районов. Мы вернули древний азербайджанский город Шуша, поселок Гадрут, часть Ходжавендского района, вернули Суговушан и другие (населенные пункты ИФ). Фактически, мы добились того, что планировали...Мы уничтожили армянскую армию и фактически уничтожили армянское государство и положили конец преступному режиму на нашей территории и разбили "арцахские" фантазии армянских националистов. Его больше не существует", - сказал Алиев.

Он также подчеркнул, что армянское население сможет жить в Азербайджане в безопасности и в достойных условиях, как и население других регионов страны.

"В своих многочисленных интервью международным СМИ во время войны я говорил, что у нас нет проблем с армянским народом. Наша борьба касается только оккупантов, преступников, оккупировавших нашу территорию. Армяне смогут жить в безопасности и в достойных условиях, как и остальные, проживающие в настоящее время в различных регионах страны. Под нашим управлением они будут жить хорошо", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что не приглашал сопредседателей МГ ОБСЕ в Азербайджан, но не возражал против этого визита и готов их выслушать.

"Это была ваша идея приехать сюда. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал Минскую группу в гости. Однако когда мне сообщили, что МГ хочет приехать, я ответил что пусть приедут, я не возражаю, возможно им есть, что мне сказать", - заключил Алиев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Ситуация в Карабахе относительно стабилизировалась, однако остатки армянских военных вчера совершили ряд террористических актов - президент Азербайджана В Баку построят мемориальный комплекс, посвященный войне в Карабахе В Азербайджане учреждены ордена и медали в честь победы в Карабахе АЖД получат около $3 млн для начала строительства ж/д Барда-Агдам в Карабахе Наличие современного вооружения и выучка армии обусловили победу Азербайджана в Карабахе - Алиев Президент Алиев посещает освобожденный от оккупации Агдамский район

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]