Азербайджан военно-политическими методами обеспечил урегулирование в Карабахе - Алиев

Деятельность Минской группы ОБСЕ для урегулирования в Карабахе была безрезультатной, Азербайджан разрешил конфликт военно-политическими методами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Прошло много времени с нашей последней встречи, она была в прошлом году. За это время произошло много событий. Во-первых, пандемия полностью изменила ситуацию во всем мире. В то же время урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе. В настоящее время в регионе сложилась совершенно новая ситуация. Азербайджан разрешил конфликт, продолжавшийся почти 30 лет, военным путем и политическими средствами", - сказал Алиев в субботу в Баку в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции Стефана Висконти и Эндрю Шаффера.

Глава государства также подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ "не сыграла никакой роли" в урегулировании конфликта в Карабахе.

Президент отметил, что за 44 дня войны Азербайджанская армия освободила большую часть оккупированных территорий Азербайджана - свыше 300 городов, поселков и сел, включая исторический город Шуша.

"Мы добились того, что планировали. Мы вернули все семь оккупированных районов. Мы вернули древний азербайджанский город Шуша, поселок Гадрут, часть Ходжавендского района, вернули Суговушан и другие (населенные пункты ИФ). Фактически, мы добились того, что планировали...Мы уничтожили армянскую армию и фактически уничтожили армянское государство и положили конец преступному режиму на нашей территории и разбили "арцахские" фантазии армянских националистов. Его больше не существует", - сказал Алиев.

Он также подчеркнул, что армянское население сможет жить в Азербайджане в безопасности и в достойных условиях, как и население других регионов страны.

"В своих многочисленных интервью международным СМИ во время войны я говорил, что у нас нет проблем с армянским народом. Наша борьба касается только оккупантов, преступников, оккупировавших нашу территорию. Армяне смогут жить в безопасности и в достойных условиях, как и остальные, проживающие в настоящее время в различных регионах страны. Под нашим управлением они будут жить хорошо", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что не приглашал сопредседателей МГ ОБСЕ в Азербайджан, но не возражал против этого визита и готов их выслушать.

"Это была ваша идея приехать сюда. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал Минскую группу в гости. Однако когда мне сообщили, что МГ хочет приехать, я ответил что пусть приедут, я не возражаю, возможно им есть, что мне сказать", - заключил Алиев.

Н.Аббасова