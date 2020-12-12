Совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет в Агдамском районе - президент Азербайджана

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе будет размещен в Агдамском районе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Это совместный российско-турецкий мониторинговый центр контроля над режимом прекращения огня, который предусмотрен в трехстороннем заявлении от 10 ноября", - сказал Алиев в субботу в Баку, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США.
По его словам, это очень хороший показатель регионального сотрудничества. "Кроме этого, это показатель очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - добавил он.
А.Азизов
Теракт на НПЗ предотвращен на севере Венесуэлы - министр нефти
Запасы нефти в Карабахе оцениваются в 200 млн тонн, газа - 250 млрд куб. м - Академия Наук Азербайджана
Лидеры ЕАЭС одобрили переход ко второму этапу создания рынка газа
В Азербайджане зафиксировано свыше 4,2 тыс. случаев COVID-19, скончались 43 человека
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Оборонный бюджет США на 2021 г. включает $250 млн помощи Украине - сенатор
ВМС Великобритании будут задерживать рыбаков ЕС, если не удастся достичь сделки по Brexit
Жители Балкан связывают с COVID-19 теории заговора, не желают вакцинироваться - опрос
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности