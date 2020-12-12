Совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет в Агдамском районе - президент Азербайджана

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе будет размещен в Агдамском районе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Это совместный российско-турецкий мониторинговый центр контроля над режимом прекращения огня, который предусмотрен в трехстороннем заявлении от 10 ноября", - сказал Алиев в субботу в Баку, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США.

По его словам, это очень хороший показатель регионального сотрудничества. "Кроме этого, это показатель очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - добавил он.

А.Азизов