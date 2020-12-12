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Карабахский конфликт 12.12.2020 18:21

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет в Агдамском районе - президент Азербайджана

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе будет размещен в Агдамском районе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Это совместный российско-турецкий мониторинговый центр контроля над режимом прекращения огня, который предусмотрен в трехстороннем заявлении от 10 ноября", - сказал Алиев в субботу в Баку, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США.

По его словам, это очень хороший показатель регионального сотрудничества. "Кроме этого, это показатель очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - добавил он.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]