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Карабахский конфликт 12.12.2020 18:16

Ситуация в Карабахе относительно стабилизировалась, однако остатки армянских военных вчера совершили ряд террористических актов - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает относительную стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе, но выразил беспокойство терактами, совершенными остатками армянских военных.

"В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная. Но, несмотря на это, мне сообщили, что вчера остатки "армянской армии" совершили ряд террористических актов. Это, конечно, вызывает беспокойство", - сказал Алиев в субботу в Баку, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США.

По его словам, Армения ни при каких условиях не должна предпринимать попыток начать новые военные действия. "Я уже заявил 2 дня назад на военном параде, что если армянский фашизм вновь поднимет голову, мы ее проломим железным кулаком. Поэтому они должны быть внимательными, не должны планировать каких-либо военных действий. В противном случае в этот раз мы их полностью уничтожим. Однако, надеюсь до этого ситуация не дойдет", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что в настоящее время в регионе осуществляется миротворческая операция, которую проводит Россия. "Армения и Азербайджан поддержали эту операцию", - добавил президент.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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