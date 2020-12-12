Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0669 RUR   0.0233 GBR   2.2638 TRY   0.2153

Цена на нефть

10.12 $/bbl   WTI 46.78 1.26 Brent 50.25 1.39

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.12.2020 22:50

Казахстанский сенатор возмущен словами депутата Госдумы о Казахстане, призывает беречь дружбу между народами

Высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории Казахстана вызвали возмущение казахстанцев, заявил глава комитета сената (верхняя палата казахстанского парламента) по международным отношениям Мухтар Кул-Мухаммед.

"Сегодня Казахстан и Россию связывают стратегическое партнерство, Договор о вечной дружбе и союзничестве, более 7,5 тыс. километров границы добрососедства, и самое главное - невидимые крепчайшие узы между людьми и народами. Они скреплены незыблемым братством и кровью наших дедов и отцов, которые дрались, умирали и побеждали вместе на полях сражений. Они омыты слезами наших матерей, которые делили кров и последний кусок хлеба с эвакуированными и репрессированными из Москвы и Ленинграда, Саратова и Тамбова", - говорится в заявлении Кул-Мухаммеда, распространенном в субботу.

"Поэтому такой демарш "никоновых" в преддверии священного для всех казахстанцев праздника - Дня независимости - вызвал огромную волну возмущения наших сограждан", - отметил казахстанский сенатор.

"Это не только политическая безответственность, но и оскорбление памяти миллионов казахов и русских, которые столетиями выстраивали наше общее достояние - дружбу между народами", - подчеркнул он.

"Для меня, как и для миллионов казахстанцев, очевидно, что мы должны беречь дружбу между русским и казахским народом. Не допускать оскорблений и провокационных заявлений", - сказал Кул-Мухаммед.

Казахстанский сенатор выразил уверенность, что "депутаты Федерального Собрания разделяют такую конструктивную позицию и будут работать на дальнейшее укрепление наших дружественных отношений".

Как сообщалось, депутат Госдумы Никонов в эфире российского Первого канала заявил о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". В связи с этим высказыванием в МИД Казахстана был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров, которому была вручена нота с позицией казахстанского внешнеполитического ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СЕНАТОР, РОССИЯ, ДЕПУТАТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]