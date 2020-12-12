Казахстанский сенатор возмущен словами депутата Госдумы о Казахстане, призывает беречь дружбу между народами

Высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории Казахстана вызвали возмущение казахстанцев, заявил глава комитета сената (верхняя палата казахстанского парламента) по международным отношениям Мухтар Кул-Мухаммед.
"Сегодня Казахстан и Россию связывают стратегическое партнерство, Договор о вечной дружбе и союзничестве, более 7,5 тыс. километров границы добрососедства, и самое главное - невидимые крепчайшие узы между людьми и народами. Они скреплены незыблемым братством и кровью наших дедов и отцов, которые дрались, умирали и побеждали вместе на полях сражений. Они омыты слезами наших матерей, которые делили кров и последний кусок хлеба с эвакуированными и репрессированными из Москвы и Ленинграда, Саратова и Тамбова", - говорится в заявлении Кул-Мухаммеда, распространенном в субботу.
"Поэтому такой демарш "никоновых" в преддверии священного для всех казахстанцев праздника - Дня независимости - вызвал огромную волну возмущения наших сограждан", - отметил казахстанский сенатор.
"Это не только политическая безответственность, но и оскорбление памяти миллионов казахов и русских, которые столетиями выстраивали наше общее достояние - дружбу между народами", - подчеркнул он.
"Для меня, как и для миллионов казахстанцев, очевидно, что мы должны беречь дружбу между русским и казахским народом. Не допускать оскорблений и провокационных заявлений", - сказал Кул-Мухаммед.
Казахстанский сенатор выразил уверенность, что "депутаты Федерального Собрания разделяют такую конструктивную позицию и будут работать на дальнейшее укрепление наших дружественных отношений".
Как сообщалось, депутат Госдумы Никонов в эфире российского Первого канала заявил о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". В связи с этим высказыванием в МИД Казахстана был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров, которому была вручена нота с позицией казахстанского внешнеполитического ведомства.
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