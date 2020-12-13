Около 120 человек задержаны в Париже в ходе акций протеста - МВД

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил в твиттере в субботу, что во время акций протеста в Париже было задержано 119 человек.
Министр поблагодарил силы правопорядка, "которые ведут решительные и мужественные действия против многочисленных погромщиков".
По данным прокуратуры, 42 задержанных взяты под стражу.
Третью субботу подряд во Франции проходили мощные протестные акции против законопроекта о "глобальной безопасности", который должен ограничить общественный контроль над действиями силовиков и, как считают организаторы манифестаций протеста, создаст правоохранителям условия для произвола.
Принятый в первом чтении Национальным собранием Франции законопроект спровоцировал в стране острую критику со стороны левых политических партий, журналистов, неправительственных организаций. В частности, речь идет о статье 24, предусматривающей наказание за "вредоносное распространение изображений правоохранительных органов", а фактически - за любую их съемку, как считают протестующие.
Многотысячная манифестация прошла в Париже, протестные акции состоялись в Лионе, Лилле, Страсбурге, Дижоне, Монпелье и других городах, сообщают французские СМИ.
Как и во время предыдущих акций против этого законопроекта, к рядам мирных манифестантов, главным образом в Париже, примкнули группы погромщиков black-blocs. Их действия в очередной раз привели к ожесточенным столкновениям с полицией, которая была вынуждена применить водомет для разгона хулиганов.
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