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Дальнее зарубежье 13.12.2020 09:12

Около 120 человек задержаны в Париже в ходе акций протеста - МВД

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил в твиттере в субботу, что во время акций протеста в Париже было задержано 119 человек.

Министр поблагодарил силы правопорядка, "которые ведут решительные и мужественные действия против многочисленных погромщиков".

По данным прокуратуры, 42 задержанных взяты под стражу.

Третью субботу подряд во Франции проходили мощные протестные акции против законопроекта о "глобальной безопасности", который должен ограничить общественный контроль над действиями силовиков и, как считают организаторы манифестаций протеста, создаст правоохранителям условия для произвола.

Принятый в первом чтении Национальным собранием Франции законопроект спровоцировал в стране острую критику со стороны левых политических партий, журналистов, неправительственных организаций. В частности, речь идет о статье 24, предусматривающей наказание за "вредоносное распространение изображений правоохранительных органов", а фактически - за любую их съемку, как считают протестующие.

Многотысячная манифестация прошла в Париже, протестные акции состоялись в Лионе, Лилле, Страсбурге, Дижоне, Монпелье и других городах, сообщают французские СМИ.

Как и во время предыдущих акций против этого законопроекта, к рядам мирных манифестантов, главным образом в Париже, примкнули группы погромщиков black-blocs. Их действия в очередной раз привели к ожесточенным столкновениям с полицией, которая была вынуждена применить водомет для разгона хулиганов.

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Тэги: ФРАНЦИ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]