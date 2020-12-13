США готовятся к старту вакцинации от COVID-19

Власти США подготовили план первой фазы вакцинации населения от коронавируса COVID-19 и начнут его реализацию в понедельник.
По сообщению американских СМИ, руководитель этой операции генерал Гас Перна сообщил, что препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации. Во вторник вакцину получат еще 425 центров и 66 - в среду. Это пока что все центры, имеющие оборудование для хранения вакцины при очень низких температурах, как этого требуют производители.
Ранее на этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное применение вакцины. В субботу разрешение выдали и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Таким образом, препятствий для начала вакцинации в США больше нет.
Экстренное разрешение означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее испытаний.
Ожидается, что в скором времени такое же разрешение в США получит и вакцина от компании Moderna.
Соединенные Штаты лидируют по числу заражений COVID-19 и скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 15 млн 842 тыс. 789 инфицированных, зафиксировано 295 тыс. 450 летальных исходов, излечились более 6 млн человек.
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