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Дальнее зарубежье 13.12.2020 09:49

США готовятся к старту вакцинации от COVID-19

Власти США подготовили план первой фазы вакцинации населения от коронавируса COVID-19 и начнут его реализацию в понедельник.

По сообщению американских СМИ, руководитель этой операции генерал Гас Перна сообщил, что препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации. Во вторник вакцину получат еще 425 центров и 66 - в среду. Это пока что все центры, имеющие оборудование для хранения вакцины при очень низких температурах, как этого требуют производители.

Ранее на этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное применение вакцины. В субботу разрешение выдали и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Таким образом, препятствий для начала вакцинации в США больше нет.

Экстренное разрешение означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее испытаний.

Ожидается, что в скором времени такое же разрешение в США получит и вакцина от компании Moderna.

Соединенные Штаты лидируют по числу заражений COVID-19 и скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 15 млн 842 тыс. 789 инфицированных, зафиксировано 295 тыс. 450 летальных исходов, излечились более 6 млн человек.

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Тэги: США, ВАКЦИНА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]