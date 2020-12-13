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В Южной Корее регистрируют второй день подряд рекордно высокое число заражений COVID-19

В Южной Корее зарегистрировали за сутки 1030 случаев заражений коронавирусом COVID-19, это рекордно высокое число заражений за время пандемии, передают в воскресенье западные СМИ.

Накануне в стране также сообщили о рекордном приросте зараженных - 950 человек за сутки, однако к воскресенью число оказалось и того выше. Также накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал ситуацию очень тяжелой и принес извинения за то, что властям не удается сдержать вторую волну коронавируса.

Подавляющее большинство новых случаев заражения выявляют в районе Сеула. Ситуация складывается непросто, несмотря на жесткие ограничительные меры, действующие в стране. В частности, запрещены собрания более 50 человек, на спортивных мероприятиях нет зрителей. Кафе работают только на доставку заказов, а рестораны закрываются в 21.00.

Власти не исключают, что им придется еще сильнее ужесточить меры, в частности, закрыть школы и разрешить собрания только до 10 человек, а также позволить ходить на работу в офисы только самым важным сотрудникам, чья служба не может выполняться удаленно.

Всего с начала пандемии в Южной Корее зарегистрировали свыше 42,7 тыс. заражений, скончались 580 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]