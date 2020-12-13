Акции протеста начинаются в Минске; в городе замечены водометы и военная техника

В Минск ввели спецтехнику перед очередной несанкционированной акцией протеста

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, утром в воскресенье военная техника, водометы и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики, были замечены сразу в нескольких районах Минска. По данным портала tut.by, в некоторых районах города протестующие уже проводят на локальные акции.

Несколько выходных подряд протесты проходят в районном формате. Люди собираются в колонны в своих дворах и районах Минска. Меры безопасности в центре белорусской столицы усилены, хотя и не в таком объеме, как раньше.

Как передаёт корреспондент "Интерфакс-Запад", Октябрьская площадь не огорожена, как обычно, металлическими конструкциями. Патрулей не видно, только за Дворцом республики стоят два грузовика для перевозки личного состава. Администрация президента огорожена, возле неё - жёлтый автобус с силовиками.

Такой же стоит улице Мясникова у дома правительства. Традиционной точкой концентрации силовиков в этом районе был мост на улице Московской. Сейчас там никого нет, передает корреспондент агентства.

Площадь Независимости и подходы к ней не оцеплены, у главного корпуса БГУ в районе улицы Ленинградской дежурит ГАИ.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.