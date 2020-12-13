Школы и магазины закроют в ФРГ с 16 декабря - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек.
"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", - сказала Меркель в воскресенье по итогам переговоров с властями федеральных земель.
Также принято решение закрыть парикмахерские. Таким образом власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января.
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