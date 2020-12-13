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Дальнее зарубежье 13.12.2020 19:30

Школы и магазины закроют в ФРГ с 16 декабря - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек.

"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", - сказала Меркель в воскресенье по итогам переговоров с властями федеральных земель.

Также принято решение закрыть парикмахерские. Таким образом власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]