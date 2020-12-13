Двоюродный племянник президента РФ, предприниматель Роман Путин планирует создать новую партию "Россия без коррупции", съезд по утверждению руководства и программы партии пройдет 15 декабря.
"15 декабря в Москве состоится учредительный съезд партии "Россия без коррупции". В повестке съезда: принятие устава и программы партии, формирование руководящих органов и утверждение полномочий по регистрации региональных отделений", - сообщила в воскресенье "Интерфаксу" руководитель информационного блока организационного комитета партии Дарья Чельцова.
По ее словам, участие в съезде примут делегаты из 53 регионов России, по 2 человека от каждого региона (всего 106 делегатов).
Чельцова сообщила, что в ходе съезда тайным голосованием среди делегатов будут выбраны все руководящие органы партии - это высший политсовет, руководство политсовета, председатель партии и члены контрольно-ревизионной комиссии.
На должность председателя партии претендует несколько кандидатов, среди них - Роман Путин, заявляет руководитель информационного блока оргкомитета.
Чельцова уточнила, что "Россия без коррупции" в настоящее время является рабочим названием партии. Точное название новой партии, а также ее устав и символика будут определены на съезде в ходе открытого голосования делегатов.
По ее словам, партия планирует подать документы в Минюст РФ для регистрации сразу после проведения съезда. "Как только будет проведен съезд, сразу все документы будут поданы, и также начнется регистрация региональных отделений", - добавила Чельцова.
Также она сообщила, что Роман Путин не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ по ликвидации политической партии "Народ против коррупции".
"Роман Игоревич был председателем, но основные функции выполнял Григорий Григорьевич Анисимов. В связи с его кончиной, не знаю, может быть, кто-то из его заместителей будет обжаловать. Роман Игоревич обжаловать ничего не планирует", - сказала Чельцова.
Верховный суд России 16 ноября ликвидировал по требованию Минюста политическую партию "Народ против коррупции". Иск Минюста поступил в суд в сентябре. Тогда в партии не знали, с чем связан иск Минюста о ликвидации партии, но признали проблемы с отчетностью.
Партия "Народ против коррупции" была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью.
Согласно данным, опубликованным на сайте партии, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем. По данным СМИ, он является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ.
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